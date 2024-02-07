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Bakan Şimşek’ten Başkan Ergün’e bütçe övgüsü

GÜNDEM 07.02.2024, 13:16
Bakan Şimşek’ten Başkan Ergün’e bütçe övgüsü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı. Bakan Şimşek’e Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ile ilgili sunum gerçekleştiren Başkan Ergün, Manisa’nın Büyükşehir olmasının ardından geçen 10 yıllık sürede gerçekleşen bütçe miktarının yüzde 40’ının yatırıma ayrıldığını belirterek, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında bütçe disiplininde hep üst sıralarda yer aldıklarını söyledi. Bütçenin yüzde 40’ının yatırıma ayrılmasının muazzam bir şey olduğunu dile getiren Bakan Mehmet Şimşek, kaynakların eser anlamında millete dönmesinin önemine vurgu yaptı. MANİSA (İGFA) - Bir dizi programa katılmak üzere Manisa’ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa temasları kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne de ziyarette bulundu. Başkan Cengiz Ergün, üst yönetim kadroları ve daire başkanları tarafından karşılanan Bakan Şimşek, sonrasında Başkan Cengiz Ergün ile bir araya geldi. Ziyarette Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Belediye Başkanları, Belediye Başkan Adayları yer aldı.
Başkan Ergün’ü Tebrik Etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ziyarette ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin şeref defterini imzaladı. Ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 17 ilçede hayata geçirdiği, devam ettiği ve yapılması planlanan projeleri hakkında sunum gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleşen bütçe rakamları ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Cengiz Ergün, 30 Büyükşehir Belediyesi arasında bütçe disiplininde hep üst sıralarda yer aldıklarını kaydetti. Başkan Ergün, Manisa’nın Büyükşehir olmasının ardından geçen 10 yıllık sürede de gerçekleşen bütçe miktarının yüzde 40’ının yatırıma ayrıldığını ifade etti. Bütçenin yüzde 40’ının yatırıma ayrılmasının muazzam bir şey olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Şimşek, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kaynakların eser anlamında millette dönmesi çok önemli. Tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 

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