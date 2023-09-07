Bakan Şimşek: Maaşlar hedef enlasyona göre yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bundan sonra ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söyledi.ANKARA (İGFA) -Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

OVP'ye ilk tepkilerin olumlu olduğunu ifade eden Başan Şimşek, "Maliye politikasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği tam. Bunu sadece hissetmiyoruz, görüyoruz. En ufak bir tereddüt yok. OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu bir döngüye gireceği yönündedir. Onun için bir geçiş dönemi öngördük. Şu anda o geçiş dönemindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"ÜCRET DÜZENLEMELERİNİN HEDEF ENFLASYONA GÖRE YAPILACAK"

Bakan Şimşek kamuda çalışan memur ve işçilerin maaş artışları için “Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak” dedi.

Yatırımcılarla diyaloğun güçlü olduğunu söyleyen Şimşek, "Yatırımcı toplantılarını Japonya'dan başlatıyoruz. Programın dış kaynak ayağının çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. G20, Almanya, New York, Londra, Asya ve Ortadoğu'da yıl sonuna kadar görüşülmedik yatırımcı bırakmayacağız. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net. İç talep yavaşlayacak, yatırımlara ihracata çok güçlü destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi, OVP açıklaması ardından Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yayımladığı paylaşımında, "Makro-finansal istikrar, dezenflasyon ve yapısal dönüşüm..." vurgusu yapmıştı.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1699400161561125249