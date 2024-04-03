Bakan Şimşek: Hedefe ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapılacak
Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceliklerinin fiyat istikrarı hedefine ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi
Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceliklerinin fiyat istikrarı hedefine ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.ANKARA (İGFA)- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
Aylık enflasyonun öngörüler doğrultusunda Mart ayında gerilediğini belirten Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/memetsimsek/status/1775419956621975626
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Rizespor
|31
|45
|6. Kasımpasa
|30
|43
|7. Başakşehir
|30
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. A.Demirspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Bodrumspor
|28
|47
|5. Sakaryaspor
|28
|47
|6. Kocaelispor
|27
|45
|7. Gençlerbirliği
|28
|43
|8. Boluspor
|28
|43
|9. Bandırmaspor
|27
|41
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|67
|2. Arsenal
|29
|65
|3. M.City
|29
|64
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|29
|42
|10. Wolves
|30
|42
|11. Bournemouth
|30
|41
|12. Chelsea
|28
|40
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|30
|27
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13