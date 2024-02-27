Bakan Özhaseki sözünü tuttu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraşlı Şehit Piyade Er Müslüm Özdemir’in ailesine, ‘Depremde yıkılan evlerini 1 ay içerisinde yapıp teslim edeceğiz’ diyerek verdiği sözünü yerine getirdi.ANKARA (İGFA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Mehmet Özhaseki, 12 Ocak’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir’in ailesinin, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin yerine yenisinin 1 ayda yapılacağı sözünü vermişti. Sözünü tutan Bakan Özhaseki, yapımı 1 ay içerisinde tamamlanan yeni evi şehidin depremzede ailesine teslim etti.

ÖZDEMİR AİLESİNİN EVİ 1 AYDA YAPILDI

Bakan Mehmet Özhaseki’nin talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Özdemir ailesinin depremde yıkılan evlerinin yapımına 1 ay önce başlanıldı. Bakan Özhaseki’nin söz verdiği gibi yöresel mimariye uygun şekilde net 106 metrekare büyüklüğündeki 3 +1 evin yapımı 1 ay içerisinde tamamlandı. Bakan Mehmet Özhaseki, bugün Kahramanmaraş’a giderek şehit Müslüm Özdemir’in ailesini, yeni evlerinde ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından, Bakan Özhaseki, şehidin annesi Ümmihani Özdemir ve babası Ali Özdemir’e evlerinin anahtarını teslim etti. Özdemir ailesi ile sohbet eden Bakan Özhaseki, şehit ailesinin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

“1 AY ÖNCESİNDE ŞEHİDİMİZİN AİLESİNE SÖZ VERMİŞTİK”

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Özhaseki, “1 ay kadar önce şehidimizin ailesine, ‘1 ay içerisinde evini yapıp teslim edeceğiz’ diye söz vermiştik. Bugünde evin teslimi için geldik. Söz verdiğimiz gibi şehidimizin ailesinin evini 1 ayda bitirmiş olduk. Onlar vatan için şehit düştüler. Onlar hepimizin şehidi. Şehidimize Allah rahmet etsin. Rabbim cennetiyle müjdelesin.” ifadelerini kullandı.