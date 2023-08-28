Bakan Özhaseki: Kayseri’den afet bölgesine bin tırdan fazla yardım gitti

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde ekibimizin sorularını yanıtladı. Bakan Özhaseki, deprem bölgesine Kayseri’den binin üzerinde yardım tırı gittiğini belirtti.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / KAYSERİ (İGFA) - “Türkiye’nin yenilikçi medyası” sloganıyla yola çıkan Herkes Duysun ekibi, Kayseri’de bazı ziyaretlerde bulunurken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, deprem bölgesine giden yardımlarla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Kayseri’den deprem bölgesine binden fazla tır gittiğine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “Deprem olduğunda bütün bir millet ayaktaydı. Ben AK Parti’de genel başkan yardımcısıydım ve belediyelerden sorumluydum. Bütün belediyelerimizi deprem bölgesine sevk ettik ama ‘Sadece AK Partililer geldi, yardım etti’ demek de haksızlık olur. Birçok partili vatandaş da oraya geldi. Biz biliyoruz ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi kendisine en yakın olan bölge olan Kahramanmaraş’a geldi ve oradan hiç ayrılmadı. Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediyesi oradaydı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni ise Konya ile birlikte Hatay merkezde görevlendirdik. Allah razı olsun geldiler ve aylarca oradan ayrılmadılar. Diğer büyükşehir belediyelerini de deprem bölgelerine yönlendirdik. ‘Yardımların yüzde kaçı Kayseri’den gitmiştir?’ derseniz buna cevap veremem ama bin tırdan fazla yardım gitti diye biliyorum" diye konuştu.

https://youtu.be/NVKHhMOagdk

“BU DEPREMİN YARISI BİZDE OLSAYDI ALTINDAN KALKAMAZDIK”

‘Biz büyük bir milletiz, böyle büyük bir afetin altından kalkabilmek kolay değil.’ ifadeleriyle depremin zorlu sürecine dikkat çeken Bakan Özhaseki, “İlk günlerde battaniye lazımdı. Biz tekstilciyiz ve bizim depoları bile boşalttık ve gönderdik. Su ve gıda gibi temel ihtiyaçlar vardı. Bütün bunlar yüzlerce tır olarak gönderildi. Biz büyük bir milletiz, böyle büyük bir afetin altından kalkabilmek kolay değil. O günlerde görüştüğümüz yabancı misyon şefleri ve oraya gelen birçok büyükelçi, ‘Eğer bu depremin yarısı bizde olsaydı altından kalkamazdık.’ diye ifade ettiler. Kolay değil 14 milyon etkilenmiş, evinden dışarıda kalmış. Bu insanların hepsinin hasarını giderecek şekilde orada büyük bir gayret vardı. Bütün milletin duasıyla ve gayretiyle bunların altından kalkıldı. Ben o dönemlerde bisikletini satarak, kumbarasını boşaltarak depreme yardım eden çocuklar gördüm. Hac parasını, ‘Ben bu sene gitmesem olur ne yapalım Allah kabul eder oradaki insanların ihtiyacı var.’ deyip veren hacı anne, babalar gördüm. Böyle bir milletin ferdi olmak hepimiz için övünç vesilesi.” dedi.