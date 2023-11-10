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Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş'ı 4 kırmızı çizgiden taviz vermeden inşaa edeceğiz

GÜNDEM 10.11.2023, 15:34
Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş'ı 4 kırmızı çizgiden taviz vermeden inşaa edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremlerde yıkılan Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları değerlendirerek, Kahramanmaraş Meydan Projesini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat depremlerinin merkezi Kahramanmaraş’ı geçmişin güzelliklerine kavuşturacaklarını ifade etti

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta, rezerv alanlarda kısa sürede temelleri atarak inşaatlara başladıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, gerek rezerv alanlardaki çalışmalarla, gerekse de ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ile Kahramanmaraş genelinde toplam 82 bin 104 konut ve 34 bin 504 ticari alanı 4 kırmızı çizgiden asla taviz vermeden inşa edeceklerini belirtti.

Bakan Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş’ın yeniden imar ve ihya sürecinde alanında uzman mühendis, mimar, şehir plancısı, sanat tarihçisi gibi uzmanlar ve bilim insanlarıyla sürekli fikir alışverişinde olduklarını ifade ederek, enkazları temizlenen ve konut inşaatları devam eden Kahramanmaraş’ta, geçmişin güzelliklerine kavuşma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

“SADECE BİR ŞEHİR DEĞİL BİR YAŞAM ALANI OLARAK DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Depremlerde zarar gören birçok kültürel varlığın ya yıkıldığını ya da ciddi hasar aldığını hatırlatan Bakan Mehmet Özhaseki, “Trabzon ve Azerbaycan Caddelerimizi eski güzel günlerine kavuşturacağız. Kahramanmaraş'ı, kültürel zenginlikleriyle, tarihi mirasıyla ve yerel özgünlüğüyle buluşturarak güçlü bir şekilde yeniden ihya edeceğiz. Kahramanmaraş, eskisinden daha güvenli, sağlam ve güzel bir şehir olacak. Milli ve yerli malzemelerle inşa edilen yapılarımız, aynı zamanda mahalle kültürünü yaşatan, yöresel mimari özelliklerini taşıyan, iklim dostu, Sıfır Atık uyumlu olarak yükseliyor. Anadolu’daki medeniyet yürüyüşümüzü başlattığımız noktalardan birisi olan Kahramanmaraş’ı bütün varlığıyla ayağa kaldırmakta kararlıyız.” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta inşa edilecek şehir merkezlerinin yüzyıllarca yaşayacak tarihe tanıklık edeceğini ifade eden Bakan Özhaseki, “Her bir detayı ince ince düşündük. Konuttan köy evine, ticari alandan sosyal donatılara kadar her ihtiyaca cevap verecek şekilde inşa edeceğimiz Kahramanmaraş’ı, kartpostallara konu olacak güzellikteki meydanıyla da en kısa sürede ihya ederek depremin izlerini sileceğiz.” dedi.

YAPILAŞMADA DÖRT KIRMIZI ÇİZGİDEN ASLA TAVİZ YOK!

Yapılacak konut ve iş yerlerini, 4 kırmızı çizgiden taviz vermeden inşa edeceklerinin altını çizen Bakan Özhaseki, “Fay hatlarının, fay kırıklarının üzerinde yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz, sıvılaşmanın olduğu zeminlerde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz, dere yataklarının olduğu yerleri imara kapatacağız ve mimarlık-mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulayacağız.” diye konuştu.

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