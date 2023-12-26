Bakan Özhaseki: Fay hatlarında yapılaşmaya izin vermeyeceğiz

Türkiye'nin deprem açısından riskli ülkelerden biri olduğunu kaydeden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslar ve açılışlar için gittiği Isparta'da 'fay hattı' uyarısında bulunduANKARA (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin deprem açısından riskli ülkelerinden biri olduğunu anımsatarak, şu anda da 485 civarında kırılmakta olan hareketli fay hattı olduğunu söyledi.

"Biz bunu bilerek hareket edersek ayakta kalırız" diyen Özhaseki, "Fay hatlarında, dere yataklarında, sıvılaşmış alanlarda yapılaşmaya izin vermeyerek, emniyetli vaziyette zemin etütlerini yaptırıp ona uygun bir mühendislik hesabıyla iş yerlerimizi, konutlarımızı inşa etmeliyiz.” uyarısında bulundu.