Bakan Özhaseki'den Malatya'ya ziyaret

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi ziyareti kapsamında deprem sürecinde Malatya’da devam eden ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili görüşme gerçekleştirerek, çarşı merkezi başta olmak üzere ticari alan ve konutlarla ilgili toplantı yaptı.

Bakan Özhaseki’yi makamında ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi Malatya’mızda ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Gerek deprem döneminde gerekse deprem sonrasında Malatya’da yapılan ve yapımı devam eden tüm çalışmalarla ilgili bizzat verdiği desteklerden dolayı da teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye ziyaretin anısına çeşitli hediyeler verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet ÖzhasekiBüyükşehir Belediyesi ziyareti sırasında ‘Şeref Defteri’nide imzaladı.