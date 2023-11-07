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Bakan Özhaseki'den 'geç kalmayın' çağrısı

GÜNDEM 07.11.2023, 18:10
Bakan Özhaseki'den 'geç kalmayın' çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yerinde Dönüşüm ile mahallemize dönüyoruz" diyerek afetzedelere ‘yerinde dönüşüm’ için geç kalınmaması yönünden çağrıda bulundu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı;deprem bölgesinin hızla ayağa kaldırılması için hayata geçirdiği ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi ilevatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. Depremden etkilenen illerde Bakanlığın denetiminde ve TOKİ’nin güvencesinde, kendi yapılarını yapmak isteyen afetzedelere hibe ve kredi desteği sağlayan ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi, Adıyamanlı Kürkoğlu ailesinin de umudu oldu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre oturdukları 4 katlı aile apartmanı depremde ağır hasar gören Kürkoğlu ailesi; doğdukları, anılarının olduğu mahalleden kopmak istemedikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaklaşık dört ay önce açıkladığı ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine başvurdu.

Bakanlığın açıkladığı ‘Yerinde Dönüşüm’projesi ile hibe ve kredi desteği alan Kürkoğlu ailesi, vakit kaybetmeden evlerinin yerinde yapımına başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın denetiminde yapımı süren apartmanınikinci katını tamamlamak üzere olduklarını belirten Abdurrahman Kürkoğlu, “Baba yadigârı yerimizdi burası. Tekrar dönmemiz, devletin de burada bize aracılık etmesi ve destek vermesi bizim için çok çok güzel ve çok çok önemliydi.” diyerek duygularını ifade etti.

“DEVLET BÜTÜN İMKÂNLARINI ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE SEFERBER ETTİ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde 4 katlı aile apartmanı yıkılan ve şimdi ise ‘Yerinde Dönüşüm’ projesikapsamında devletin verdiği hibe ve kredi desteğiyle apartmanlarını yeniden yapan Abdurrahman Kürkoğlu’nun düşüncelerine de yer verdi. Videoda Abdurrahman Kürkoğlu, “Yerimizde inşaatımızı yapmamız minimum iki üç sene sürer diye bekliyorduk. Ancak çok hızlı bir şekilde devlet,bütün imkânlarını seferber etti ve şu ana kadar da her şey sorunsuz bir şekilde ilerliyor.” diye konuştu.

https://twitter.com/mehmetozhaseki/status/1721837827837600247

“AFETZEDE KARDEŞLERİM SIRA SİZDE, ‘YERİNDE DÖNÜŞÜM’ İÇİN GEÇ KALMAYIN”

Bakan Mehmet Özhaseki, paylaşımında, “Yerinde Dönüşüm ile mahallemize dönüyoruz. Abdurrahman kardeşimin ve depremzede vatandaşlarımızın hikâyesi yarım kalmayacak. İnşallah düğün dernekler yine kurulacak, komşuluklar eski samimiyetiyle yeniden canlanacak.” dedi.

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