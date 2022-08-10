Bakan Özer Uşak'ta okul müdürleriyle buluştu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum'un ardından Uşak'taki resmi okul müdürleri ile bir araya geldi.UŞAK (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaptığı toplantıların beşincisini Uşak'ta gerçekleştirdi.

Kentteki resmî okulların müdürleri ile bir araya gelen Özer, konuşmasında yeni eğitim yılının başlayacağı tarihe kadar temizlik ve kırtasiye malzemesinden küçük onarım ve donatımlara kadar okulların tüm ihtiyaçların karşılanacağını vurguladı.

18.9 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen ile Türkiye'de eğitim sistemi içindeki nüfusun dünyadaki 150 ülkenin nüfusundan daha fazla olduğunu belirten Özer, "Biz okulları açık tutarak sadece çocuklarımızı, gençlerimizi kurtarmadık aynı zamanda Türkiye'nin normalleşmesini de hızlandırdık. Millî Eğitim Bakanlığı tüm öğretmenleri, tüm okul yöneticileriyle birlikte örnek oluşturdu. Onun için hepinize tüm Türkiye adına en içten şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Bu dönemde ağırlık verdikleri üç temel konu olduğunu hatırlatan Özer, birincisinin eğitimde fırsat eşitliği olduğunu vurguladı.

Türkiye'de toplam 2 bin 278 anaokulu bulunduğunu aktaran Özer, okul öncesi eğitime erişim durumunun ilkokulda hazır bulunuşluk noktasında farklar olarak ortaya çıktığını belirterek, ilerleyen kademelerde bu farkın giderek arttığını anlatan Özer, aynı şekilde okullar arası başarı farkının da çözülmesi gereken bir problem olduğunu kaydetti.

ÇIRAK VE KALFA SAYISI 159 BİNDEN 593 ÇIKTI

Öncelik verilen alanlardan ikincisi olan mesleki eğitim konusu da Bakan Özer'in gündemindeydi.

Son iki üç yılda atılan adımlarla akademik olarak başarılı öğrencilerin gittiği, AR-GE merkezlerinde fikrî mülkiyet kapsamında patent, faydalı, modern, marka tasarım tescilleri alan yurt dışından ihracat yapan bir meslek lisesi camiası ortaya çıktığını da paylaşan Özer, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezleri konusunda da çok kritik bir adımın atıldığını aktardı. Hem öğrenciyi hem de işvereni memnun eden bir modelin ortaya çıktığını ifade eden Özer, yasal düzenleme öncesi 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının bugün 593 bine çıktını, yılsonunda 1 milyona ulaşacağını söyledi.

2023 yılı itibariyle yeni uzman ve başöğretmenlerle eğitim sisteminin çok daha güçleneceğini belirten Özer, "Biz inanıyoruz ki bu ülkenin eğitim sistemi siz değerli öğretmenlerin katkılarıyla bu ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesi çok daha iyi noktalara taşınacaktır. Sizlerin emekleriyle Türkiye çok daha güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlarla ileri gidecektir. Yeter ki birlik beraberlik içerisinde olalım. Yeter ki birbirimizi dışlamayalım" dedi.