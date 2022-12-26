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Bakan Özer: Türkiye Yüzyılı'nda eğitim hedeflerini daha ileriye taşıyacağız

GÜNDEM 26.12.2022, 17:33
Bakan Özer: Türkiye Yüzyılı'nda eğitim hedeflerini daha ileriye taşıyacağız

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB'in 2022 yılı sonu itibarıyla hedeflerine ulaştığı ve 2023 yılı hedeflerine dair verilerin paylaşıldığı "Eğitimde Türkiye Yüzyılı" kitapçığına ilişkin bir değerlendirmede bulundu.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer,  2023 yılına girerken eğitimde koydukları hedefleri başarıyla tamamlamanın hatta bazılarının çok daha ötesine geçmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek,  bu yılın sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yola çıktıklarını ve bir yılda hedeflerini ikiye katlayarak 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturduklarını söyledi. 

Eğitimde Türkiye Yüzyılı kitapçığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, "5 yaşta okullaşma oranı yüzde 99'a yükseldi. 2023 yılında yüzde 100'e tamamlayacağız. Sadece 5 yaşta değil eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranları Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 95'e ulaştı. Türkiye'de genç işsizliği azaltmak konusunda önemli bir enstrüman olan mesleki eğitim merkezlerinde cazip bir mekanizmayı hayata geçirdik. Böylelikle bir yıl içinde mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 7 kat artışla 1 milyon 200 bine ulaştı. Hedefimiz 1 milyondu. Okul öncesinden, liseye ve halk eğitimiyle hayat boyu öğrenme kurumlarına kadar eğitime erişimi artırdık. Fırsat eşitliğini sağlama yolunda çok önemli adımlar attık" dedi.

"Bakanlık olarak biz eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, mesleki eğitimi iyileştirmek ve öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleme öncelikli alanlarıyla çok boyutlu adımlar atmaya devam ediyoruz" diyen Bakan Özer, değerlendirmesinde,  "Gerçekleştirdiğimiz hedefler, çıtamızı daha da yükseltmemiz için bize güç veriyor. 2023 yılında okullaşma oranlarını 3 yaşta yüzde 50, 4 yaşta yüzde 70, 5 yaşta yüzde 100'e ulaştıracağız. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı ve nitelikli iş gücü artacak. Ücretsiz ders kitabı uygulamasının ardından bu yıl ilk kez 160 milyon yardımcı kaynağı da ücretsiz olarak dağıttık. 2023'de bu sayı 200 milyona ulaşacak. 2.200 kapalı köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürdük, 2023'te kapalı köy okulu kalmayacak. Ücretsiz yemek uygulamasının kapsamını da genişletiyoruz. Önümüzdeki yıl 5 milyona yakın öğrencimize ücretsiz yemek ulaştıracağız. Mesleki Eğitimde 1.000 Okul, Temel Eğitimde 10.000 Okul projeleriyle 11.000 okulumuzun imkânlarını iyileştirdik. Sırada Ortaöğretimde 10.000 Okul projesi var. Türkiye Yüzyılı'nda eğitimdeki hedeflerimizi çok daha ileriye taşıyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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