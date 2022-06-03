Bakan Özer: Türkiye, ilk kez OECD ortalamasını yakalamış olacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni hedef okulların tamamlanmasıyla birlikte 5 yaştaki okullaşma oranının yüzde 100'e, 4 yaştaki okullaşma oranının yüzde 70'e ve 3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkmış olacağını belirterek, "Böylelikle Türkiye, ilk kez OECD ortalamasını yakalamış olacak" dedi.ÇANKIRI (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu" projesi kapsamında Çankırı'da hayırsever tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulunun açılışını yaptı.

Çankırı'da düzenlenen açılış törenine eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve Bakan Özer'in eşi Nebahat Özer ile Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da katıldı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin dikkatini okul öncesi eğitime çektiği için AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a teşekkür etti.

Okul öncesi eğitimin sistem içinde uzun vadede getirisinin büyük, yatırım maliyetinin düşük bir eğitim politikası olduğunu söyleyen Bakan Özer, "81 İl 81 Anaokulu" projesinin her tarafında olduklarını, Türk Kızılay'ın ve hayırseverlerin yaptırmış olduğu okulların donatımları, öğretmen atamaları gibi tüm süreçleri aktif şekilde takip ettiklerini ifade etti.

Millî Eğitim Bakanlığının da kritik öneme sahip olan okul öncesi eğitim alanında yeni hedefler belirlediğini, bu kapsamda 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktıklarını dile getirdi.

Hedef doğrultusunda yılbaşından bu yana yapılan çalışmaları özetleyen Bakan Özer, "Altı ayda 155 anaokulunu hizmete açtık. 8 bin 500 ana sınıfını hizmete açtık. 288 anaokulunun ihalesini tamamladık. 2 bin 557 anaokulunu da yatırım bütçesine dâhil ettik ve ihale süreçleri devam ediyor. 2022 yılı içinde inşallah, bunları tamamladığımız zaman 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 100'e, 4 yaştaki okullaşma oranı yüzde 70'e ve 3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkmış olacak ve Türkiye, ilk kez OECD ortalamasını yakalamış olacak." dedi.

6 aylık süreçte yapılan atılımla 400 bin öğrencinin anaokuluyla buluşturulduğunu belirten Özer "Özellikle kırsal bölgelerde köylerdeki ana sınıfı, anaokulu açma şartını, 10 öğrenciden 5'e indirdik. 12 bin öğrencimizi anaokulu ile buluşturduk. 2000'li yıllarda okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 11'di. Bugün yüzde 92." ifadelerini kullandı.

