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Bakan Özer 'Teknoloji Çalıştayı'na katıldı

GÜNDEM 05.01.2023, 17:12
Bakan Özer 'Teknoloji Çalıştayı'na katıldı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teknolojideki dönüşümün toplum üzerindeki etkilerinin ele alındığı "Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar, Çözümler ve İçerik Geliştirme Çalıştayı"na katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; tarihsel süreç içinde farklı dönüşümler geçiren teknolojik gelişmelerin ele alınması, Türkiye'nin durumunun değerlendirilmesi, teknolojideki dönüşümün toplum üzerindeki etkileri, dijital içerikler, içeriklere erişim ve bu içeriklere dayalı sosyal mühendislik kavramının irdelenmesi,  sorunların tespiti ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesi amacıyla düzenlenen "Teknolojinin Kullanımı, Sorunlar, Çözümler ve İçerik Geliştirme Çalıştayı"na katıldı.

İstanbul'da düzenlenen çalıştayda konuşan Bakan Özer, eğitimde son yirmi yılda Türkiye'de devasa adımların atıldığını söyleyerek 'Türkiye Yüzyılı'na gidebilmek için OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda tamamlamış olduğu evrenselleşme dönemine Türkiye'nin ilk olarak son 20 yılda girdiğine işaret etti.

"Okul öncesinden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu milletin evlatlarının eğitime rahat bir şekilde erişebilmesi için devasa yatırımlar yapıldı." diyen Özer, "Bu yatırımların yanında aynı zamanda özellikle eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için, yani garip gurebayı kaderine terk etmeden o süreçlere dâhil edebilmek için çok önemli sosyal politikalar devreye girdi." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, şartlı eğitim yardımlarından ücretsiz yemeklere, ücretsiz ders kitabından burslara, eğitimde son on dokuz yıldaki sosyal politikaların 2022'deki karşılığının 525 milyar lira olduğunu kaydetti.

Diğer taraftan eğitime erişmedeki başörtüsü engeli ve katsayı uygulaması gibi antidemokratik uygulamaların da kaldırıldığını belirten Özer, "Mesleki eğitime en dezavantajlı kesimleri yönlendirip sosyal sınıflardaki dikey hareketliliği engellemek, bu memleketin evlatlarının dinini, diyanetini öğrenmesinin önüne setler çekmek gibi çok dramatik, çok acılı şeyleri yaşadı bu ülke. İşte son yirmi yılda birlik, beraberlik içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu sorunları kararlı bir şekilde, bu yatırımları hızlı bir şekilde yaparak ve birer birer bu süreçlerini aşarak, çerçevesi çizilen 'Türkiye Yüzyılı'na geçişin eğitim altyapısı tamamlanmış oldu." diye konuştu.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN DESTEK PLATFORMU, İKİ AYDA 15 MİLYON KULLANICI SAYISINA ULAŞTI"

Öğrenci ve Öğretmen Destek (ÖDS) platformu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilk kez 160 milyon yardımcı yardımcı kaynağın ücretsiz olarak tüm öğrencilere ulaştırıldığını anımsatarak "Sonra dedik ki 'Bu, yetmez. Bireyselleştirilmiş, gelişim imkânı veren bir sistem kuralım, dijital bir sistem...' İşte ÖDS böyle çıktı. Öğrencilerin kendi seviyelerini belirleyip sürekli tekamül etmelerine imkân veren bir dijital platform oluşturduk. 2 ayda 15 milyon kullanıcı sayısına ulaştı." diye konuştu.

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