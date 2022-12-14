Bakan Özer Somalili mevkidaşıyla görüştü

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Somali Eğitim ve Yükseköğretim Bakanı Farah Abdulkadir Mohamed ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - İki mevkidaş bakanın görüşmesine ilişkin detaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden aktarıldı.

Görüşmede, Somali'de ekim ve kasım aylarında gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybeden Somali vatandaşları için taziyelerini ileten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Somali halkının Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu kaydetti.



Bakan Özer, Türkiye-Somali ilişkilerinin köklü bir tarihi olmakla birlikte son yıllarda iş birliklerinin hız kazandığını görmekten memnun olduğunu belirterek, "Özellikle son yıllarda gerek siyasi gerekse eğitim alanında ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme kaydedilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle gerçekleştirilen üst düzey temas ve ziyaretler ilişkilerimizin derinleştirilmesine katkıda bulunulmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaretler ve çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalar sonucunda iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunduğunu dile getiren Bakan Özer, "Bu ziyaretlerin de katkısıyla hükûmetlerimizin ilgili kurumları arasında 2016 yılında 'Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması', 2017 yılında 'Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Dayalı Mutabakat' ve 2018 yılında 'Kültürel Değişim Programı'nı imzaladık. Bu anlaşmalar, mesleki eğitimden eğitimde dijitalleşme ve öğretmen eğitimine birçok boyutu ve farklı eğitim kademelerini içermektedir. Anlaşmalar, eğitim sistemlerimiz arasındaki tecrübe alışverişine temel sağlamaktadır." diye konuştu.



2022 yılı itibarıyla 291 Somali uyruklu öğrencinin Türkiye'de eğitimlerine devam ettiğini, 22 Somalili öğrencinin de uluslararası imam hatip liselerinde eğitim gördüğünü belirten Özer, bu sene kurulan uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerinde de Somalili öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyledi.



Türkiye Maarif Vakfının da 3 kampüsteki 7 okulda toplam 1.026 öğrenciye anaokulundan ortaöğretim sonuna kadar eğitim vermeye devam ettiğini ifade eden Özer, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türkiye'nin yanında yer alan ve FETÖ ile iltisaklı okulları Türkiye Cumhuriyeti'ne devrettiğini anımsattı.



Bakan Özer, Türkiye Maarif Vakfının devraldığı bu okullarda Somalili öğrencilere daha nitelikli eğitim verilmeye devam edildiğini kaydetti.

Görüşme sonunda Bakan Mahmut Özer, kaleme aldığı The Universalization Of Education In Türkiye And New Orientations (Türkiye'de Eğitimin Evrenselleşmesi ve Yeni Yönelimler) adlı kitabı görüşme sonunda Somalili Bakan Mohamed'e hediye etti.