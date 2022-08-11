Bakan Özer: Örnek kitapçıklar Eylül'de yayımlanacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında yaptığı toplantıların altıncısını Sakarya'da gerçekleştirdi. Bakan Özer, Eylül ayında Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek kitapçıkların yayımlanacağını duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Uşak'ın ardından Sakarya'da resmî okul müdürleri ile bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Millî Eğitim Bakanlığının okulların ihtiyaçlarını karşılayamadığına yönelik yanlış algıları ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan tüm ödenekleri okullara bizzat gönderme kararı aldıklarını, bu nedenle hazırlık toplantılarını okullar kapanır kapanmaz başlattıklarını ifade etti.



Sakarya'nın okulların onarımı, temizlik ve kırtasiye masrafları için 50 milyon lira bütçe istediğini bugün yapılan il eğitim değerlendirme toplantısı sonrasında bu bütçenin 130 milyon liraya çıkarıldığını belirten Bakan Özer, "El birliği yapıp tüm Türkiye'ye şunu göstereceğiz: Nasıl geçmişte bu ülkenin tüm eğitim ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde devasa bütçelerle karşılamışsak okulların ihtiyacını da hiçbir spekülasyona yol açmadan artık biz gidereceğiz. Eğitim sistemimizdeki 57 bin 108 okulumuzun her türlü ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamak için var gücümüzle çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Onun için bugün sizlerle birlikteyiz." dedi.



Türkiye'nin eğitimde kitleselleşme ve evrenselleşme evresini OECD ülkelerinden 70 yıl sonra tamamladığını ifade eden Özer, son yılda eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların kaldırıldığını ve sistemin demokratikleştiğini kaydetti.

EYLÜL AYINDA ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI'NA YÖNELİK ÖRNEK KİTAPÇIKLAR YAYIMLANACAK

Konuşmasında Öğretmenlik Meslek Kanunu'na da değinen Bakan Özer, "60 yıllık bir rüyaydı. İstediğimiz şey şuydu: Öğretmenlerimize uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili bir kariyer sistematiği geliştirelim. Küçük eğitimlerle ve basit bir sınavla öğretmenlerimizin özlük hakkında ciddi bir iyileşme sağlıyor" dedi.

Bu konuda yapıcı eleştirilere açık olduklarını kendilerinin de "Nasıl daha iyi yapabiliriz?" diyerek Bakanlık çalışanları ile bir araya geldiğini belirten Özer, "Uygulama nedir? Eğitim, alınan bu eğitimlerden küçük bir sınav. Dileğimiz zaten büyük çoğunluğunuzun geçmesini sağlamak. Bizim derdimiz size engel olmak değil. Bakın arkadaşlar, 614 bin öğretmen var. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğe başvuran... Uzman öğretmenlerin eğitimi ne zaman bitecek? 5 Eylül'de bitecek değil mi? Bugün 11 Ağustos. Yaklaşık 1 ay var. 358 bin 859 öğretmen eğitimini tamamlamış. Başöğretmenliğe 70 bin öğretmen başvurdu. 41 bin 576 öğretmen eğitimini tamamlamış. Yani üçte ikisi zaten bitirmiş eğitimi. Sözün özü şu: Biz hak ettiğiniz özlük haklarını almanız için çok rahat bir şekilde üstesinden gelebileceğiniz mekanizmalarda bunu size sağlamaya çalıştık. İstirhamımız aramıza kimseyi sokmayalım. Biz birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problemin olmadığına inanıyoruz." diye konuştu.

Bakan Özer, ilk defa sınav yapılacağı için eğitimler bittikten sonra Eylül ayı içinde örnek kitapçıklar yayınlanmasına karar verdiklerini duyurdu.