Bakan Özer: Okullarda 100 milyon kitaba ulaşacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullardaki kitap sayısının 100 milyona çıkaracaklarını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Mustafa Kutlu Kütüphanesinin açılışı yapıldıç.

Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yılda yapılan eğitim yatırımlarına değinerek tarihî bir dönüşüm olduğunu ve hangi açılışta olursa olsun bu konuyu vurgulamaya devam edeceğini belirterek, eğitimde yaşanan dönüşümün üç önemli boyutu olduğunu söyledi.



Eğitimde en önemli üçüncü boyutun kitleselleşme, eğitim erişimi geliştirme kaliteye rağmen değil, kalite merkezli yapıldığını ifade eden Bakan Özer, bu zorlu sürecin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Özer, Millî Eğitim Bakanlığı olarak gençleri sadece akademik alanda becerilerle donatmaya değil, aynı zamanda onları bu ülkenin kültürel mirasını da bilen bireyler olarak yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin bu yolda atılan mütevazı bir adım olduğunu dile getirdi.

26 Ekim 2021 tarihinde Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan kampanya ile birlikte 2 ay gibi kısa bir sürede 16 bin 361 kütüphane yaptıklarını belirten Bakan Özer, "Yani günde 272 kütüphane yapıldı 2 ay içinde. Kütüphanelerimizde 28 milyon kitap vardı. Mustafa Kutlu Hoca'mızın bahsetmiş olduğu gibi dedik ki bu ülkeye kafa yormuş, değer üretmiş, sorunlarının çözümüyle ilgili çile çekmiş insanlarımızın eserlerini çocuklarımızla buluşturalım. Bunun için okullarımızdaki kitap sayısını arttırmak için çok ciddi çaba sarf ettik ve 28 milyon olan kitap sayısını, 70 milyona çıkardık. İnşallah, yılsonu itibarıyla bu sayıyı 100 milyona çıkaracağız" diye konuştu.

Bakan Özer, tüm köylerde, kasabalarda, ilçelerde öğrencilerin okul öncesinden itibaren kitaplarla temas edebilme imkânının artırılacağını belirterek, yaz döneminde tüm kütüphanelerin açık tutulduğuna da dikkati çekti.