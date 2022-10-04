Bakan Özer: "Okullar ile veliler arasındaki para ilişkisi ortadan kaldırıldı"

İstanbul Eyüpsultan'da düzenlenen Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarla veliler arasındaki para ilişkisinin ortadan kaldırıldığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında İstanbul'da 17 Haziran'da okulların kapanmasından hemen bir hafta sonra hazırlıklara çok hızlı başladıklarını anımsatan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhuriyetin 100. yılına girerken eğitim öğretimle ilgili problemlerin artık konuşulmadığı ve her türlü hazırlığın yapıldığı bir eğitim öğretim yılı olmasını diledi.

Son 19 yılda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılan sosyal politikaların bir gereği olarak ders kitaplarının ücretsiz dağıtıldığına işaret eden Özer, "153 milyon ücretsiz kitabı tüm okullarımızda hazır hâle getirdik. 19 yılda dağıtılan ücretsiz kitap sayısı toplam 3,5 milyara ulaştı." dedi.

"PARA İLİŞKİSİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları kapsamında kırtasiye, temizlik, küçük onarım, donatım ve laboratuvar malzemesi ihtiyaçları için ilk kez bu yıl tüm okullara doğrudan bütçe gönderildiğini belirten Bakan Özer, "Yaklaşık 4 milyar liralık bütçe gönderdik. Okulların hesaplarında 1 milyar 400 milyon lira hâlâ kullanılmayı bekliyor." dedi. Böylece okullarla veliler arasındaki para ilişkisinin ortadan kaldırıldığını belirten Özer, bu yönde şikâyetler olması durumunda Bakanlık olarak gerekli incelemelerin yapıldığını söyledi.

19 milyonun üzerinde öğrenci, 1.2 milyon öğretmen, 57 bin 108 okul ve 146 bin binanın bulunduğu bir eğitim sistemine sahip olduklarını vurgulayan Özer, çocukların çok daha güzel ortamlarda eğitim almaları, öğretmenlerin daha huzurlu ortamlarda eğitim vermeleri ve okul yönetimlerinin daha güvenli, sağlıklı ortamlarda çalışabilmeleri için hassasiyetle çalıştıklarını belirtti.



Özer, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Türkiye'nin dört bir köşesinde 4 bin 506 okulumuzun büyük onarımını tamamladıklarını belirtti.

"İSTANBUL'UN KRONİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'e yakışır bir şekilde hazırlanmak için tüm Bakanlık personelinin gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiğini aktaran Özer, burada en büyük destekçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu ifade ederek eğitime devasa yatırımları için Cumhurbaşkanına şükranlarını arz etti.

Konuşmaların sonrasında Bakan Özer ve beraberindeki protokol, okulun açılış kurdelesini kestikten sonra sınıfları gezdi.