Bakan Özer New York yolcusu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul yüksek düzeyli toplantıları kapsamında New York'ta düzenlenecek Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'ne katılacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, New York'taki programları kapsamında ilk olarak Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi çerçevesinde 17 Eylül tarihinde Çözümler Günü konulu ön zirveye iştirak edecek. Özer, daha sonra "Eğitim ve Öğrenme Alanlarında Gerçekleşen Kriz ve Acil Durumlarda Eğitimin Dönüşümü" konulu Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakan Özer, Yüksek Düzeyli Eğitim Bakanları Toplantısı'nda "Dirençli Eğitim Sistemleri İnşa Etmek" konulu panelde katılımcılara hitap edecek.

Panelde finans, planlama ve koordinasyon konularına odaklanarak eğitimin yeniden inşası için neler yapılması gerektiği hususunda fikir alışverişlerinde bulunulması amaçlanıyor.

Bakan Özer, dünyaya Türkiye'nin son 20 yılda eğitim alanındaki dönüşümünü anlatacak

2021-2025 dönemi UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olan Türkiye; küresel eğitim, bilim ve kültür politikalarına ilişkin karar alıcı mekanizmada yer alıyor. Bu kapsamda Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde 2030'a kadar eğitimi dönüştürmek için çalışmalar ele alınacak.

Zirve; eğitimi dönüştürmek için siyasi hedefler, çalışmalar, çözümler ve dayanışmayı seferber etmeyi, salgınla ilgili öğrenme kayıplarını giderme çabalarını değerlendirmeyi, mevcut ve gelecekteki eğitim sistemlerini yeniden tasarlamayı ve nitelikli eğitim hakkı ile ilgili olan sürdürülebilir kalkınma amacı arasındaki "kapsayıcı, herkese eşit derecede kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkânı tanımak" yönündeki ulusal ve küresel çabaları canlandırmayı amaçlıyor.

Bakan Özer, New York temasları kapsamında ayrıca ABD'de eğitim alan Türk öğrencilerle bir araya gelecek.