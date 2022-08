Bakan Özer Nevşehir'de okul müdürleriyle buluştu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında Nevşehir'deki resmî okul müdürleri ile bir araya geldi.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir'deki resmi okul müdürleriyle buluşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2001-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim konusunda sürdürdükleri kararlılığı yeni eğitim öğretim yılında da sürdüreceklerini kaydederek, okulların sadece eğitim öğretimin yapıldığı yerler olmadığına vurgu yaptı.

Tüm toplumlarda eğitim kurumlarının toplumdaki eşitsizliklerin minimum hissedildiği yerler olduğuna işaret eden Bakan Özer; pandemi sürecinde öğretmenlerin büyük bir fedakârlık yaptığını kaydederek, gelişmiş ülkelerin ortalamasına yaklaşıldığını söyledi.

Türkiye'nin eğitimde elde ettiği başarıların uluslararası kuruluşlar tarafından da takdir edildiğini vurgulayan Özer, Paris'te UNESCO Genel Sekreteri'yle eğitim alanında yaptıkları müzakerelerin sonunda Genel Sekreter'in Türkiye'nin başarısını takdir eden bir paylaşımda bulunduğunu anımsattı. Bakan Özer, Bakanlık olarak bu dönemde "okul öncesi eğitim, mesleki eğitim ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin kapsamlı bir şekilde desteklenmesi" olmak üzere üç konuya ağırlık verdiklerini belirtti.

Öğretmenlerin mesleki gelişimleri konusunda aldıkları eğitim ve sertifikalara da değinen Özer, "Bakanlığın düzenlemiş olduğu merkezi ve mahalli eğitimlere katılan öğretmenlere 1.2 milyon sertifika verilmiş. Öğretmen başına düşen eğitim saati 44 saat. 6 Ağustos'tan sonra buna ağırlık verince 2021 yılında 2,9 milyon sertifika verdik. Öğretmen başına düşen eğitim saati 44 saatten 94 saate çıktı. 2022 yılındaki hedefimiz, her öğretmenin en az 120 saat eğitime erişmesini sağlamak. Şu an itibarıyla 6,3 milyon sertifikaya ulaştık. Asıl eğitimler okullar açıldıktan sonra başlayacak. Biz mevcut eğitim sisteminin kalitesini arttırmak için nasıl çalışıyorsak bu kalitenin en önemli bileşeni olan siz değerli öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin kişisel gelişimlerini desteklemek için de her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Yeter ki aramıza kimse girmesin" diye konuştu.

Özer, okulların tüm ihtiyaçlarını, temizliğinden kırtasiyesine, küçük onarımından donatımına kadar her türlü ihtiyacının karşılandığını sözlerine ekledi.