Bakan Özer Kocaeli'de okul yöneticileriyle buluştu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kocaeli programı kapsamında gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda kentte görev yapan okul yöneticileri ile bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Özer, düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısında Kocaeli'nin eğitim alanında geldiği noktanın ayrıntılı olarak ele alındığını ifade ederek, kentin eğitim yatırımı için yaklaşık 960 milyon lira olan bütçesine 1 milyar 325 milyon liralık ilave yapılarak 2022 yılı bütçesinin 2 milyar 285 milyon liraya çıkarıldığını belirtti.



Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılına çok hızlı başladıklarını söyleyerek, "17 Haziran'da eğitim öğretimi kapattıktan sonra İstanbul'da 4 binin üzerinde okul yöneticimizle bir araya geldik. Hem dertleşerek bir yıllık eğitim politikalarını karşılıklı konuşabilme imkânımız oldu. Aynı zamanda dedik ki 2023 yılı, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı. Bu yüzüncü yıla çok güzel bir başlangıç yapalım. Tüm okullarımızı güçlü bir şekille yeni eğitim öğretim yılına hazırlayalım ve İstanbul'da başlatmış olduğumuz o hazırlık süreçlerini, gittiğimiz tüm illerde devam ettirdik. Çalışmalarımıza, aynı şekilde ve durumu yerinde görerek devam ediyoruz." diye konuştu.



Son 19 yılda eğitimde fırsat eşitliğini merkeze alarak bunu güçlendirmek için her yıl dağıtılan ücretsiz kitaplarının, niteliğinin daha fazla artırılarak tüm öğrencilere eğitim öğretim yılının başında hazır hâle getirildiğini hatırlatan Özer, bu yıl da aynı hassasiyetle 153 milyon ders kitabının ücretsiz olarak Türkiye'deki 81 ilde dağıtıldığını kaydetti. Özer, bu yıl ayrıca bir yenilik yapılarak yardımcı kaynak probleminin çözülmesi adına ilk kez tüm sınıf kademelerinde 160 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ulaştırıldığını anlattı.

OKULLARA GÖNDERİLEN BÜTÇE 5.5 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Okulların temizliği için ilk kez bu yıl okulların açılması beklenmeden bir hafta önce 60 bin temizlik elemanının okullara gönderildiğini dile getiren Bakan Özer şunları kaydetti:

"Yıllardan beri özlem olan, okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, donatım gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm okullarımıza kendi bütçesini gönderdik. İlk kez 57 bin 108 okulumuzun tamamına bütçe gönderdik. Yeni güncellendi, 5,5 milyar lira bütçeyi okullarımıza gönderdik. Son 20 yılda yapılan devasa yatırımlarla, eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 90'ın üzerine çıkartmak için bütçeden her yıl en büyük payı Millî Eğitim Bakanlığına veren bir hükümetin Millî Eğitim Bakanlığının, okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz kalabilmesi mümkün değildir."