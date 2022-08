Bakan Özer İl Müdürlerini alarma geçirdi... 'Kayıtlarda kesinlikle bağış alınmayacak"

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Pursaklar'da Şehit İlhami Özenç Ortaokulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, kronik bir problem haline gelen 'kayıtlardaki bağış' konusunu ortadan kaldırmak istediklerinin vurgulayarak, "İl Müdürlerini alarma geçirdik. Kesinlikle okulla kayıtlarda bağış alınmayacak" dedi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da Şehit İlhami Özenç Ortaokulu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada 17 Haziran'da okullar kapandıktan sonra ilk defa 4 farklı yaz okulu ile öğrencileri buluşturduklarını ifade etti.

1 milyon öğrencinin istedikleri yerde bilim, sanat, İngilizce ve matematik alanında yaz okullarına katıldıklarını belirten Bakan Özer, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını da çok erken başlattıklarını dile getirdi.

17 Haziran'dan bir hafta sonra İstanbul'da tüm okul yöneticilerimizle 2022-2023 eğitim öğretim yılında okulların temizlik, kırtasiye malzemesi, küçük onarımları, büyük onarımları, donatımlarıyla ilgili her türlü ihtiyacını karşılamak üzere çok kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlediklerini anımsatan Özer, "Bu sembolik toplantımızı daha sonra Ankara'da yaptık, İzmir'de yaptık, Erzurum'da yaptık. Artık her gittiğimiz ilde okul yöneticilerimizle bir araya geliyoruz. Okul yöneticilerimiz tatil yapmadan okulları yeni döneme hazırlamak için gece gündüz çalışıyor ve Millî Eğitim Bakanlığı olarak şunu göstermek istiyoruz: Yıllardan beri hükûmetin eğitime bu kadar yatırım yapmasına rağmen sanki Millî Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş gibi bir yanlış algıyı ortadan kaldırmak ve okullarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü gücümüzün, kapasitemizin olduğunu tüm kamuoyuna duyurmak... 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladığı zaman da öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz yepyeni binalara, sorunlara çözülmüş, çok güzel eğitim ortamlarına kavuşsunlar istiyoruz" dedi.

"KESİNLİKLE OKULA KAYITLARDA BAĞIŞ ALINMAYACAK"

Bakan Özer, kronik bir problem hâline geldiğini belirttiği kayıtlardaki bağış konusunu ortadan kaldırmak istediklerinin altını çizdi.

"Tüm illerimizde, tüm il müdürlerimizi alarma geçirdik" diyen Bakan Özer, "Okul yöneticilerimiz kesinlikle okula kayıtlarla bağış almayacak. Bir veli isterse okulun güçlenmesi için okul aile birliğine bağış yapabilir. Ama kayıtla kesinlikle ilişkilendirilmeyecek. Allah'a şükür, bu süreçte çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Yanlışlık yapan 65 okulumuza da teftiş kurulumuz gerekli incelemeleri yapıyor" dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı nasıl yardımcı kaynaklarla ilgili problemi çözdüyse bağış konusunun da çözüleceğini vurgulayan Bakan Mahmut Özer, 19 yılda derslik sayısının 300 binden 857 bine çıkarıldığını, yüzde 50'nin altında olan okullaşma oranlarının ise yüzde 90'lara ulaştırıldığını belirterek bunun kolay olmadığını anlattı. Özer, Ankara'nın eğitim yatırımı bütçesine de değinen Özer, başkente son yılların en büyük bütçesinin verildiğini kaydetti. 4.3 milyar liralık bütçenin yatırımlar nihayetlendiği zaman 6-7 milyar liraya ulaşacağını sözlerine ekledi.