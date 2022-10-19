Bakan Özer Hollanda'da

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda ziyareti kapsamında Naaldwijk'te tarım, sanayi ve eğitim sektörünün birlikte çalışmalar yürüttüğü, aynı zamanda bir meslek okulu olan World Horti Center'ı ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hollanda ziyareti kapsamında ilk olarak Naaldwijk'te bulunan araştırmacı, girişimci ve çeşitli eğitim kurumlarının inovasyon odaklı ortaklaşa çalışmalar yürüttüğü, yenilikçi tarım uygulamaların yapıldığı ve aynı zamanda öğrencilerin eğitim aldığı bir araştırma merkezi olan World Horti Center ziyaret etti.



Bakan Özer, ziyarette ziraat ve su teknolojilerine dair yeni gelişmeler ile merkezdeki 38 çeşit araştırma, ziraat ve sera ağırlıklı teknolojiler hakkında bilgi aldı.



Araştırma merkezi hakkında bilgi veren Lentiz Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Rick Van Dam, ülke genelinde 60 okulları bulunduğunu belirterek buradaki merkezde sektör temsilcileri ile iş birliği hâlinde çalıştıklarını söyledi. Hollanda nüfusunun yüzde 40'ının mesleki eğitime devam ettiğini aktaran Dam, mesleki eğitim ve sektörün ülke ekonomisinin bel kemiği olduğunu söyledi. Dam, sektörle beraber AR-GE çalışmaları yaptıklarını da dile getirdi.



Türkiye'de mesleki eğitim verilerine ilişkin bilgi paylaşan Bakan Özer, tüm eğitim sisteminde 1,2 milyon öğretmen ve 19 milyon öğrencinin bulunduğu belirtti. Öğrencilerin yaklaşık 3 milyonunun mesleki eğitim aldığını ve mesleki eğitimin yeniden yapılandırıldığını anlatan Bakan Özer, "Mesleki eğitimde iş gücü piyasasının talep ettiği nitelikli elamanları yetiştiriyoruz. Son bir yıldır mesleki eğitimde yasal düzenlemeler yaparak çok önemli açılımlar elde ettik. Türkiye aynı zamanda bir tarım ve hayvancılık ülkesi. Bu alanda kapasiteyi geliştirmek için özel bir çaba sarf ediyoruz. Tarımda mesleki eğitim veren okul sayımız 146. Bu okullarda 30 bin öğrenci eğitim alıyor. Tarım meslek liselerini Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte yönetmek için iki ay önce bir iş birliğine imza attık. Mesleki eğitimdeki yeni yönelimde AR-GE çalışmaları merkezî bir konumda. Türkiye'de tarım alanında yeni AR-GE merkezleri açma niyetindeyiz. Beraber kuracağımız AR-GE merkezinde ortak çalışmalar yapabiliriz" diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra Ar-Ge merkezi laboratuvarları ile derslikleri gezerek öğrencilerle sohbet etti.