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Bakan Özer: Hane sayısı 10'un üzerindeki köylerde okulları açacağız

GÜNDEM 06.01.2023, 17:26
Bakan Özer: Hane sayısı 10'un üzerindeki köylerde okulları açacağız

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eskişehir'den tüm Türkiye'ye müjde verdi. Bakan Özer, önümüzdeki üç ay içinde hane sayısı 10'un üzerinde olan tüm köylerde okulların açılarak vatandaşın hizmetine sunulacağını söyledi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Eskişehir ziyareti kapsamında Sultandere Köy Yaşam Merkezi ve Gastronomi Atölye Açılışı ve Aile Eğitimi Sertifika Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Özer, Eskişehir'deki eğitim yatırımlarının okul öncesinden yükseköğretime her kademede oldukça iyi bir noktada olduğunu söyleyerek "Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu gelinen noktayı daha güzel noktalara taşımak için bugün ciddi yatırımlarla Eskişehir'imize biraz daha güç vermeye çalıştık." dedi.

Eskişehir için 459 milyon lira civarında olan yatırım miktarına 760 milyon lira daha ilave ederek bütçeyi 1 milyar 219 milyon liraya çıkardıklarını vurgulayan Özer; bu eğitim yatırımlarının çocuklar, öğretmenler, anneler ve babalara hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Son 20 yılın Türkiye'nin beşeri sermayesinin, insan kaynağının niteliğini artırmada eğitimin en verimli kullanıldığı bir döneme tekabül ettiğine işaret eden Bakan Özer, "Bugün rekabet etmiş olduğumuz gelişmiş ülkeler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra okullaşma oranlarını yüzde 95'lere eriştirmiş olmalarına rağmen Türkiye 2000'li yıllara geldiği zaman eğitimde karnesi çok da iyi değildi. 2000'li yıllarda 5 yaştaki okullaşma oranları yüzde 11, ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44'ler civarındaydı. Yani 2000'li yıllarda lise çağ nüfusunun yarısı eğitimin dışındaydı." diye konuştu.

Uygulanan sosyal politikalarla birlikte iki kazananın ortaya çıktığını bildiren Özer, birinci kazanımın garip gureba kesim, ikincisinin de kız çocukları olduğunu kaydetti.

ÜÇ AY İÇİNDE HANE SAYISI 10'UN ÜSTÜNDE OLAN TÜM KÖYLERDEKİ OKULLAR AÇILACAK

Bakan Özer, Sultandere Köy Yaşam Merkezinin açılışı sırasında tüm Türkiye için bir müjde verdi. Özer, "Önümüzdeki üç ay içinde Türkiye'deki hane sayısı 10'un altında olmayan ama köy okulu kapalı olan tüm okulları, vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Tüm köy okullarını açacağız ve bu köy okullarıyla birlikte sadece merkezde değil, Türkiye'nin her noktasına insanımızın yaşadığı her noktaya eğitimi ulaştırmak, sadece çağ nüfusuna değil, yetişkinlere de eğitimi ulaştırmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz." dedi.

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