Bakan Özer gazetecilerle ASELSAN MTAL'i ziyaret etti

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimdeki büyük dönüşümü yerinde incelemek üzere gazetecilerle birlikte ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini (MTAL) ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi, Milliyet'ten Şebnem Hoşgör, Birgün'den Nurcan Gökdemir, Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan, Akşam'dan Emin Pazarcı, Türkiye gazetesinden Akif Bülbül ve TV100 televizyonundan Hacı Yakışıklı ile ASELSAN MTAL'i ziyaret etti.

Mesleki eğitimdeki hızlı dönüşümü yerinde incelemek üzere ASELSAN MTAL'e giden Bakan Özer ve beraberindekiler, okul içindeki atölyeleri gezdi.

Ziyarette, müzik atölyesi, robotik kodlama, dijital görüntü ve ses atölyesi, dijital oyun tasarım atölyesi, kütüphane, temel elektronik atölyesi, elektrik tesisat atölyesi, AR-GE odası, kablaj ve elektromekanik atölyesi, savunma ve mekanik sistemleri binası, CNC torna freze ve CNC torna atölyesinde incelemelerde bulunuldu.

Gazetecilere mesleki eğitimde son yıllarda yaşanan gelişmelere ilişkin bilgi veren Bakan Özer, öğrencilerle de bir süre sohbet ederek öğrencilerin projelerine ilişkin sunumlarını dinledi.