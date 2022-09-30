Bakan Özer eğitimi Kütahya'dan değerlendirdi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kütahya programı kapsamında gerçekleştirilen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda kentte görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.KÜTAHYA (İGFA) - Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kütahya ziyaretinde kentin eğitim yatırımlarını değerlendirme imkânı buldu.

Kütahya'da mevcut devam eden programda 606 milyonluk yatırımın varlığına dikkati çeken Bakan Özer, "Yeni verdiğimiz yatırımlarla anaokulundan ilkokuluna, ilkokulundan ortaokul ve pansiyonuna, büyük onarımlarına, güçlendirmelerine, eğitim öğretim hazırlık ödeneklerine kadar yeni ilave bütçelerle 606 milyonluk yatırımı 1 milyar 118 milyon TL'ye çıkarmış bulunuyoruz" dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılını çok başarılı bir şekilde tamamladıklarını hatırlatan Bakan Özer, "Gerçekten biz eğer okulları açamasaydık, kararlı bir duruş sergilemeseydik, 'Türkiye'de okulların açık kalması bir eğitim meselesi olmaktan çıkıp artık bir millî güvenlik meselesi olmuştur.' sözünün arkasında duramasaydık bu ülke gerçekten çok ciddi maliyetler ödeyecekti çünkü ülkemizin en kalıcı sermayesi, aslında biricik sermayesi, beşeri sermayesi, insan kaynağı... Bu insan kaynağının şekillendiği, niteliğinin arttığı yerler de okullarımız. Sadece bilişsel beceriler anlamında değil, aynı zamanda bilişsel olmayan becerileri anlamında ve toplumdaki tüm eşitsizliklerin minimize edildiği yerler, okullar. Onun için kapalı olan dönemde sadece kaybedilen öğrenme kayıpları değildi" diye konuştu.

Okulların temizlikle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için okulların açılmasından bir hafta önce 60 bin temizlik elemanını tüm okullarda istihdam edilmek üzere gerekli kadro dağılımını sağladıklarını hatırlatan Bakan Özer, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 20 bin öğretmenin atamasını da yaptıklarını söyledi.

Bakan Özer, ortaöğretimde 2000'li yıllardaki okullaşma oranının yüzde 44 olduğunu belirterek, "Bugün bu oranın yüzde 90. Yani o yıllarda lise çağı nüfusundaki 100 gencimizin sadece 44'ü okuldaydı, 56'sı okul dışındaydı. Şimdi yüzde 90." değerlendirmesinde bulundu. Yükseköğretimdeki net okullaşma oranlarının 2000'li yıllarda yüzde 14 olduğunu şu anda yüzde 44'e eriştiğini aktaran Bakan Özer, son 20 yılın eğitimin kitleselleşmesiyle önemli bir döneme karşılık geldiğini belirterek, son 20 yılda aynı zamanda eğitimin önündeki katsayı, başörtüsü gibi antidemokratik engellerin de kaldırıldığını ifade etti.

Bakan Özer, yükseköğretimdeki kadınların okullaşma oranının erkekleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Bakan Özer, programı kapsamında daha sonra Kütahya Belediyesi'ni ziyaret etti. Bakan Özer, ziyarette Kütahya'daki eğitim yatırımı yapılacak alanlara vermiş oldukları desteklerden ve okulların imkânlarının iyileştirilmesi konusunda verdiği katkılardan dolayı Belediye Başkanı Alim Işık'a teşekkür etti.