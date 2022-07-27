Bakan Özer'e KKTC'li mevkidaşından ziyaret

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - MEB Tevfik İleri Salonu'nda gerçekleşen görüşmede Bakan Özer, "Ana vatana hoş geldiniz." diyerek KKTC'de kurulan yeni hükûmette Bakanlık görevine getirilen Çavuşoğlu'nu tebrik etti ve heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti

Geçtiğimiz hafta 48. yıl dönümü kutlanan Kıbrıs Barış Harekâtı'nda şehit olanları rahmet, gazileri de şükranla andığını ifade eden Özer, her iki ülke arasında önemli iş birliğinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bakan Özer, yeni dönemde de Bakanlıklarımız arasındaki eş güdüm ve ortak çalışma iradesinin artacağına inancının tam olduğunu söyledi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu bakımdan bizler, Kuzey Kıbrıs'ın istikrar ve refahını artıracak politikalara destek vermeye hazırız" diyen Özer, "Uluslararası platformdaki malum kısıtlamalara rağmen bugün gelinen nokta takdire şayandır" dedi.

Son 20 yılda performansı artan eğitim sistemimizi daha ileri noktaya taşımak için son yıllarda Bakanlık olarak yapılan çalışmalarda üç öncelik alanı belirlediklerini belirten Özer, iş gücü piyasası ile yapılan iş birlikleriyle mesleki eğitimde bir paradigma değişimi başlattıklarını ve dolayısıyla bu alanda KKTC ile iş birliği yapmaktan, deneyimlerini aktarmaktan da büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.

Öğretmenlerin okul temelli bir şekilde eğitim ihtiyaçlarını, gelişimlerini karşılayacak hizmet içi eğitimler düzenlediklerini belirten Özer, bu sayede eğitim sisteminin kalitesinin giderek artacağını ifade etti.

Özer, ana vatan olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin arttırılması için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini kaydetti.



KKTC Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Bakan Özer'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Çavuşoğlu, Türkiye Millî Eğitim Bakanlığını kendi bakanlıklarından ayrı görmediklerini, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin, Türkiye'de olan imkânların KKTC'de de olması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Bakan Özer ve Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından heyetler arası yapılan görüşmeler, basına kapalı devam etti.