Bakan Özer duyurdu... Nükleer enerjide tematik lise kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de ilk kez nükleer enerji alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün karşılanması amacıyla tematik bir lise kurulacağını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin son yıllarda enerji yatırımlarına hız verdiğini, özellikle nükleer enerji alanındaki çalışmalarının dikkati çektiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla ilk kez tematik bir lise kurulacağını açıkladı.

Bakanlık olarak attıkları adımı duyuran Bakan Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve Titan 2 IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, bu iş birliği kapsamında Türkiye'de ilk kez mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda nükleer santralin inşasına ve montajına, bu alanda mesleki sertifikasyona, nükleer güvenlik ve emniyet kültürüne sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek için çalışmaların başladığını belirten Özer, "Çalışmalar kapsamında ilk olarak Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde görevli iki fizik dersi öğretmeni Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde düzenlenen 60 saatlik Nükleer Enerjiye Giriş Eğitimi kursuna katıldı. Bu eğitimlerin yanı sıra Akdeniz Mersin, Erdemli Ertuğrul, Gülnar, Toroslar Atatürk, Toroslar Mimar Sinan, Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 'nükleer enerjiye giriş', seçmeli ders olarak verilmeye başlandı. Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10 öğrencimiz hâlihazırda nükleer enerjiye giriş dersini almaya başladı. Bu çalışmaların daha da özellikli hâle gelmesi için Bakanlık olarak bünyesinde nükleer enerji alanı bulunan bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için de çalışmalara başladık. Türkiye'de kurulacak nükleer enerji santrallerinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücü, inşallah, bu okulda yetişecek ve buradaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz geleceğin inşaasına katkı sunacak" diy ekonuştu.