Son Dakika

Bakan Özer duyurdu... Nükleer enerjide tematik lise kurulacak

GÜNDEM 27.01.2023, 14:53
Bakan Özer duyurdu... Nükleer enerjide tematik lise kurulacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de ilk kez nükleer enerji alanında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün karşılanması amacıyla tematik bir lise kurulacağını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin son yıllarda enerji yatırımlarına hız verdiğini, özellikle nükleer enerji alanındaki çalışmalarının dikkati çektiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla ilk kez tematik bir lise kurulacağını açıkladı.

Bakanlık olarak attıkları adımı duyuran Bakan Özer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi ve Titan 2 IC İçtaş İnşaat Anonim Şirketi ile iş birliği protokolü imzaladıklarını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, bu iş birliği kapsamında Türkiye'de ilk kez mesleki ve teknik eğitim veren kurumlarda nükleer santralin inşasına ve montajına, bu alanda mesleki sertifikasyona, nükleer güvenlik ve emniyet kültürüne sahip nitelikli iş gücünü yetiştirmek için çalışmaların başladığını belirten Özer,  "Çalışmalar kapsamında ilk olarak Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde görevli iki fizik dersi öğretmeni Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde düzenlenen 60 saatlik Nükleer Enerjiye Giriş Eğitimi kursuna katıldı. Bu eğitimlerin yanı sıra Akdeniz Mersin, Erdemli Ertuğrul, Gülnar, Toroslar Atatürk, Toroslar Mimar Sinan, Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 'nükleer enerjiye giriş', seçmeli ders olarak verilmeye başlandı. Silifke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10 öğrencimiz hâlihazırda nükleer enerjiye giriş dersini almaya başladı. Bu çalışmaların daha da özellikli hâle gelmesi için Bakanlık olarak bünyesinde nükleer enerji alanı bulunan bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılması için de çalışmalara başladık. Türkiye'de kurulacak nükleer enerji santrallerinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücü, inşallah, bu okulda yetişecek ve buradaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz geleceğin inşaasına katkı sunacak" diy ekonuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6