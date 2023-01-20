Bakan Özer'den 'yarıyıl' mesajı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özer mesajında, öğrenci, öğretmenlere ve velilere hitap etti.ANKARA (İGFA) - 19 milyondan fazla öğrencinin bugün yarıyıl tatiline girecek olması dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesaj yayımladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan mesajında öğrencilere hitap eden Bakan Özer, "Bugün alınan karnelerin sizi değil, yalnızca bu dönem yaptığınız çalışmaları değerlendiren bir gösterge olduğunu unutmamalısınız. Önemli olan, bu verileri doğru kullanıp daha iyiye yol alabilmenizdir. Heyecanınızı paylaşıyor ve hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için tüm çalışmaların destekleyicisi olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Özer, öğretmenlere de çabaları ve gayretlerinden ötürü teşekkür ederkek, her türlü takdirin üzerinde olan öğretmenlerin de yeni dönemde kültürün ışığını çocuklara paylaşabilmeleri adına tatillerinin güzel geçmesini diledi.

Mesajında velilere de seslenen Bakan Özer, "Çocuklarınız bizim en kıymetli emanetlerimizdir. Biliyorum ki sizler de evlatlarınızın her zaman yanında ve onların destekçilerisiniz. Öğrencilerimizin başarılı, sorumluluk sahibi ve mutlu yetişkinlere dönüşmelerini birlikte izleyebilmek temennisiyle bu konudaki emeklerinize teşekkür ediyorum. Sizlere de çocuklarınızla birlikte iyi tatiller diliyorum" dedi.