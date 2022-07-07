Bakan Özer'den 'Uygulama Kampüsü'ne ziyaret

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, içinde huzurevi ve rehabilitasyon merkezinin de bulunduğu Gölbaşı'ndaki Halise Arslan Özel Eğitim Uygulama Kampüsü'nü ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü imza töreninden sonra Halise Arslan Özel Eğitim Uygulama Kampüsü'nü ziyaret etti.

Ziyaret esnasında yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Özer, "Burada ortaöğretim kademesinde özel eğitim meslek okulu açılacak. Bu okulda konaklama hizmeti, büro yönetimi ve el sanatları alanlarında mesleki eğitim verilecek. Bu okulda eğitim alan öğrencilere kampüs alanları içindeki birimlerde staj yapma imkânı sağlanacak. Bunun yanı sıra özel eğitim merkezindeki öğrencilerimiz ve velilerimize hizmet edecek engelsiz halk eğitim merkezi de açacağız" bilgisini paylaştı.