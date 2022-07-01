Bakan Özer'den Sivaslı LGS birincilerine tebrik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS Türkiye birincisi olan Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman ile telefonla görüşerek başarılarından dolayı tebrik ettiSİVAS (İGFA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 2022 LGS sınavında Türkiye birincisi olan Ayşe Zümra Aksu ve Reyyan Duman’ı makamında ağırladı. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden ve çeşitli hediyeler veren Başkan Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i telefonla arayarak öğrencilerle görüştürdü.

‘2022 Liselere Geçişi Sistemi’ kapsamında uygulanan merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi olan Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi hafız Reyyan Duman ve Doğa Koleji öğrencisi Ayşe Zümra Aksu Sivas’a büyük bir gurur yaşattı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin iki başarılı öğrenci ve ailelerini makamında ağırlayarak gösterdikleri üstün başarı sebebiyle tebrik etti.

Bilgin, “Belediyemizde çok önemli iki gencimizi misafir ediyoruz. LGS’de 500 tam puan alarak şehrimizi gururlandıran Reyyan Duman, Ayşe Zümra Aksu aileleri ve öğretmenleri bizim misafirimiz... Aileleri başta olmak üzere çok değerli öğretmenlerimizi ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Rabbim yollarını, bahtlarını açık etsin. Sivas’ımıza eğitim noktasında verilen katkıların boşa gitmediğini kendileri gösterdi. İnşallah önümüzdeki süreçte ülkemize, milletimize güzel hizmet edeceklerinden eminim. İki gencimizi tebrik ediyor, aile ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Zorlu süreçte yanlışsız tam puan alarak büyük başarıya imza attılar. Yolunuz, bahtınız açık olsun” dedi

Başkan Hilmi Bilgin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özeri telefonla arayarak öğrencilerle görüştürdü.

Türkiye birincileri Reyyan Duman ve Ayşe Zümra Aksu ile görüşen Bakan Özer, LGS’de gösterdikleri üstün başarı sebebiyle tebrik etti. Hangi okulları tercih edeceklerini soran Bakan Özer, öğrencilerle sohbet ederek başarılarının daim olmasını temenni etti.

