Bakan Özer'den öğretmenlere videolu hitap

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine hitap etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen yaz dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla video mesajla öğretmenlere hitap etti.



Öğretmen ve okul yöneticilerine seslenen Bakan Özer, mesajında yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu belirterek, "Okullarımızda bu yıl da yüz yüze yeni eğitim yılına başlamamızdan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Olağanüstü şartlarda çocuklarımız için göstermiş olduğunuz çabanın, verdiğiniz emeğin, yaptığınız fedakârlıkların milletçe farkındayız. Bunun için siz değerli öğretmenlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Öğretmenlerin güçlü olmasında mesleki bilgi ve becerilerin yanında toplum içindeki statü ve özlük haklarının da önemli olduğuna işaret eden Özer, bu nedenle Bakanlık olarak öğretmenleri güçlendirmek, niteliklerini geliştirmek, motivasyonlarını yükseltmek için gerek mesleki gelişim gerekse kariyer boyutunda belirli düzenlemeler yaptıklarını dile getirdi.

https://youtu.be/aM1ExDlnuUw

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği haline geldiğini belirten Özer, öğretmenlerin mesleğe girişleri ve ilerlemelerine yönelik yasal bir zemin oluşturulduğunu kaydetti.



