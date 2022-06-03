Bakan Özer'den 'LGS' mesajı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS kapsamında yapılacak sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çankırı Valiliğini ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzalaması sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte sahada olmaya büyük gayret sarf ettiklerini belirtti.



Pazar günü LGS kapsamında sınav yapılacağını hatırlatan Bakan Özer, bu dönem öğrencilerimizin LGS'ye hazırlanmalarıyla ilgili çok kapsamlı destek verdiklerini belirterek, "Sadece örnek sorularla değil her ay yardımcı kaynaklarda da LGS öğrencilerimize çok daha geniş kapsamlı destek vermeye çalıştık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılında yardımcı kaynaklarla ilgili bir açılım yapıyoruz. Artık eğitim öğretim yılı başladığında öğrenciler masalarında sadece ders kitaplarını bulmayacaklar. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da inşallah masalarında bulunacak. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında yer almaya, onların sorunlarını teker teker çözmeye ve çok daha iyi ortamlarda yetişmeleri ve ülkemizin geleceğinin inşasında yer almalarına çaba sarf ediyoruz tüm arkadaşlarımızla birlikte" diye konuştu.



Bakan Özer, bu vesileyle Pazar günü sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.