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Bakan Özer'den Gaziantep'te koordinasyon ziyareti
GÜNDEM 19.02.2023, 14:37
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde incelemelerini sürdürüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki incelemeleri sonrasında Gaziantep'e gitti.
Bakan Özer burada Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Özer'e eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Tepe de eşlik etti.
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