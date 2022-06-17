Bakan Özer'den eğitimde yıl sonu mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretim yılının son günü dolayısıyla veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir mesaj yayımladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılının son günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Özer mesajında; eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle her bir öğrencimizin kaliteli eğitime erişimi için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiklerinin altını çizerek, çocukların aynı zamanda ülkemizin en değerli varlıkları olduğunu ve Millî Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizi inşa edecek çocukların en büyük destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mesajında öğretmenlere de seslenen Bakan Özer, "Zorlu şartlar altında başlayan bu eğitim öğretim yılının son günündeyiz. Sizlerin özverili çalışmalarıyla okullarımız küresel salgın koşullarında da en güvenli alanlar olma özelliğini korudu. Bu zorlu koşulların üstesinden gelerek ülkemizin normalleşmesinde sarf ettiğiniz emek, öğrencilerimize göstermiş olduğunuz özen ve fedakârlıktan ötürü sizlere en içten şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bakan Özer ayrıca, hafta sonu Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm öğrencilere de başarılar diledi.