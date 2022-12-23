Bakan Özer'den 'çifte yemek' müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'tan itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda 'ücretsiz yemek uygulamasının başlayacağını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Bilim ve sanat merkezlerinde yapay zekâ atölyeleri yapılması için Millî Eğitim Bakanlığı ve Vakıfbank arasında iş birliği protokolü töreninde konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çifte müjde verdi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminden itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verileceğini açıklayan Bakan Özer, taşımalı eğitimden yararlanan öğrencilerin devam ettiği ve pansiyonu bulunan okullardaki tüm öğrencilerin de ücretsiz yemek imkânından yararlanacaklarını kaydetti.

Bakan Özer, "Dolayısıyla bu adımlarla 1.8 milyonu 5 milyonun üzerine çıkaracağız." diye konuştu. Özer yapay zekâ atölyelerinin kurulumu için imza töreni gerçekleştirilen ve özel yetenekli öğrencilerin devam ettiği bilim ve sanat merkezlerinin de 2023 yılında tüm ilçelere yaygınlaştırılacağını söyledi.