Bakan Özer'den Beşiktaş'ta kütüphane açılışı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tarihçi Murat Bardakçı'nın isminin verildiği Beşiktaş Anadolu Lisesi kütüphanesinin açılışına katıldı.İSTANBUL (İGFA)- Beşiktaş Anadolu Lisesi gibi önemli bir okula çok önemli bir tarihçi, kültür insanı Murat Bardakçı'nın ismini vermekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son yirmi yılda Türkiye'de eğitimde kitleselleşme evresinin yaşandığı, okul öncesinden yükseköğretime eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığı tek dönem olduğunu söyledi.



Eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların kaldırıldığı, başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamalarına kadar toplumsal talepleri dikkate alan birçok düzenlemenin yine son yirmi yılda yapıldığını belirterek toplumun tüm kesimlerine hitap edecek şekilde bölge ayrımı yapmadan tüm illere hizmet götürülerek çocukların eğitime erişimlerinin sağlandığını dile getirdi.



Özer konuşmasına şöyle devam etti: "En son OECD genel sekreteri ile Paris'teki UNESCO'nun Bakanlar Zirvesi'nde yaklaşık bir saat görüştük. OECD Genel Sekreterinden Türkiye'nin eğitimdeki başarı hikâyesini dinlemekten, karşılıklı müzakere etmekten büyük bir mutluluk duydum. Sonrasında çok güzel bir sosyal medya paylaşımı yaptı, dedi ki 'Türkiye'nin bu başarıları diğer ülkelere ilham olmalıdır.' "



Özellikle son LGS yerleştirmesinden sonra eğitime yönelik eleştiri yapan belli kesimlerin eğitimle ilgili zerre kadar bilgisi olmadığını ifade eden Özer, bu ülkede her kesim veriye dayanmadan çok rahat bir şekilde eğitimle ilgili yorum yapabildiğini söyledi.

On bir ay gibi kısa sürede atılan tüm adımların somut çıktılarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bakan Özer, Bakanlık olarak reform yapmak yerine süreçleri sürekli iyileştirerek daha iyi noktaya taşınmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.