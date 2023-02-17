Bakan Özer'den afetzedelere Etlik Şehir Hastanesi'nde ziyaret

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkent Öğretmenevinde misafir edilen depremzedelerle bir araya geldi. Özer, ardından Etlik Şehir Hastanesine giderek burada tedavi gören depremzede öğretmenleri ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer Başkent Öğretmenevindeki depremzedelerle bir araya geldi. Öğretmenevinin konuklarıyla tek tek sohbet ederek isteklerini soran Özer, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Devletin gücünü burada hissettiklerini belirterek teşekkür eden afetzedelere Bakan Özer "Baş tacısınız..." diye seslendi.

Devletin tüm kurumlarıyla, bakanlıkları, kuruluşlarıyla yaraları sarmak için çalıştığını ifade eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremin ilk gününden itibaren bütün arkadaşlarımız sahadalar. Günde 2 milyon kişilik sıcak yemek ulaştırıyoruz depremzedelere. Günde 1 milyon 800 bin ekmek üretiliyor. 465 bin vatandaşımıza ev sahipliği yapıyoruz okullarımızda, öğretmenevlerimizde, YBO'larımızda... 465 bin vatandaşımızın her türlü yeme içme dâhil her türlü ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Öğretmenlerimiz arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Meslek liseleri çadır üretiyor, uyku tulumları üretiyor. Halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri tüm imkânlarla yaraları sarmaya çalışıyor." dedi.



Dört gündür Başkent Öğretmenevinde kaldıklarını belirten 5 kişilik ailenin üyeleri de çocuklarının burada talep ettikleri özel okula yerleştirildiğini belirterek vatandaşın devletten çok büyük destek gördüğünü dile getirdi. Kardeşiyle birlikte Ankara'ya gelen bir üniversite öğrencisinin Ankara'da konaklayacak yer kalmadığını belirtmesi üzerine Özer, aileyi parçalamadan depremzede gençlere barınacak bir yer ayarlanması talimatını verdi.

ETLİK ŞEHİR HASTANESİNDE DEPREMZEDE ÖĞRETMENLERİ ZİYARET

Bakan Özer Başkent Öğretmenevinin ardından Etlik Şehir Hastanesine geçti. Burada tedavi gören depremzede öğretmenleri ziyareti sonrasında bir açıklama yapan Bakan Özer, Millî Eğitim Bakanlığının 465 bin depremzedeyi öğretmenevi, okul, pansiyon ve kurumlarında misafir ettiğini belirterek ev sahipliği yaptıkları 440 bin kişinin 10 ilde, 25 bin kişinin de 71 ilde konakladığını, depremzedelerin her türlü ihtiyacının Bakanlıkça karşılandığını ifade etti.