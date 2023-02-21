Bakan Özer'den Adıyaman'da eğitime yakın mercek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki ziyaretlerinin ardından Adıyaman'a gitti. Çelikhan'da bulunan çadır kent ve öğretmenevinde konaklayan vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özer, okullarda da incelemede bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman'da ilk olarak Çelikhan ilçesine gitti.

Çadır kentte kalan vatandaşlar ve çocuklarla sohbet ederek isteklerini dinleyen Bakan Özer, daha sonra ilçedeki okul ve pansiyonlarda incelemelerde bulundu.

Daha sonra depremzedelerle bir araya gelen Bakan Özer, ilçede Malezya ordusunda görevli 110 uzman sağlık personelince kurulan sahra hastanesinde de incelemelerde bulunarak, burada tedavisi süren hastaların durumuna ilişkin bilgi aldı. Hastalarla da görüşen Bakan Özer, "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Bakan Özer ve beraberindekiler, Çelikhan'ın ardından Adıyaman şehir merkezine gitti.

Adıyaman Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştiren Bakan Özer, buradaki Deprem Koordinasyon Merkezi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Vali Mahmut Çuhadar ile bir araya gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.