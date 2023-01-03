Bakan Özer: Bağış konusunu sorun olmaktan çıkardık

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda bağış konusunu sorun olmaktan çıkarmak için okulların ihtiyaçlarına göre 7 milyar liralık bütçe gönderdiklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Kızılcahamam Çağatay İlkokulu'nun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bağış konusunu sorun olmaktan çıkarmak için tüm okullara temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım ihtiyaçlarına yönelik 7 milyar lira bütçe gönderildiğini belirtti.

Bakan Özer, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yıllık 4-5 milyon vatandaşa eğitim verirken her ay 1 milyon vatandaşa ulaşmanın hedeflendiğini anlattı.

2022 yılını 13 milyon 400 bin vatandaşa erişerek kapattıklarını ifade eden Bakan Özer, "Aile içi iletişim, madde bağımlılıkları çevre bilinci, trafik bilgisi, ilk yardım bilgisi gibi farklı konularda ailelerimizi daha güçlü kılmak için Aile Okulu projesini başlattık. Ağustos ayının sonunda Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesiyle tanıtım töreninde 1 milyon hedefini koymuştuk. 1 milyon 110 bin vatandaşımıza ulaştık" dedi.

Özer açılışta şunları kaydetti:

"2023 yılında çok daha hızlı koşarak özellikle 'Türkiye Yüzyılı'nın ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek, sadece akademik becerileriyle donatılmış değil; dilini, tarihini, coğrafyasını bilen ve tarihin kendisine yüklemiş olduğu sorumlulukları da taşıyarak yol yürüyecek nesli yetiştirmek için tüm arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya azimliyiz. 2023 yılında, 2022 yılında yapılanların çok daha ötesinde projelere imza atacak, eğitime yapılan yatırımları arttırarak devam edeceğiz" diye konuştu.

Açılışı yapılan okulun hayırlı olmasını dileyen Bakan Özer, tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.