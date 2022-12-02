Bakan Özer anaokulu yöneticileri ile buluştu

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri kapsamında 81 ilden gelen anaokulu yöneticileri ile bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca okul yöneticilerine yönelik seminerler kapsamında İstanbul'da 6'ncısı düzenlenen Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri'ne 81 ilden gelen 600 anaokulu yöneticisi katıldı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programda yaptığı konuşmada, eğitimde kitleselleşme evresinin tamamlanmasının ardından daha fazla kaliteye ve fırsat eşitliğine odaklanılacağını belirterek, Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip gençleri yetiştirmek için sizlerle el ele yürüyeceklerini kaydetti.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını öncelikle ele aldıklarını bildiren Bakan Özer, 2000'li yıllarda Türkiye'de beş yaştaki okullaşma oranın yüzde 11 olduğunu anımsattı.

Okullaşma oranlarındaki yükselişin yanı sıra üniversiteye girişteki katsayı uygulaması ile başörtüsü yasağı gibi antidemokratik uygulamaların kaldırıldığının ve seçmeli derslerin önemli ölçüde çeşitlendirildiğinin de altını çizen Bakan Özer, aynı zamanda eğitim sisteminin toplumun demokratik taleplerine duyarlı hale geldiğini, ekonomik imkanı olmayan ailelerin çocuklarının eğitime devam edebilmesi için şartlı olarak verilen yardım, ücretsiz yemek, pansiyon ve burs gibi eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için eğitimde sosyal politikaların uygulandığını vurguladı.

"OECD, İSTANBUL'DA MESLEKİ EĞİTİM ZİRVESİNDE TOPLANDI, TÜRKİYE'NİN BAŞARI ÖRNEKLERİ DİĞER ÜLKELER İLE PAYLAŞILDI"

Mesleki eğitimdeki gelişmeler hakkında konuşan Özer, mesleki eğitimin Anka kuşu gibi küllerinden doğup yükselerek uçtuğunu ifade etti. Özer, "Türkiye'de tüm mesleki eğitim merkezlerindeki çırak-kalfa sayısı sadece 159 bin idi. Bugün 1 milyon 108 bine ulaştı. Artık mesleki eğitimde sorunlar değil, başarı hikâyeleri konuşuluyor. Onun için OECD, İstanbul'da mesleki eğitim zirvesinde toplandı; Türkiye'nin başarıları, örnekleri diğer ülkeler ile paylaşıldı." değerlendirmesini yaptı.

Özer, aynı zamanda öğretmenlerin mesleki gelişimleri için yapılan çalışmalara işaret ederek bir eğitim sisteminin öğretmeni kadar güçlü olabileceğini kaydetti.