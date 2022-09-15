Bakan Özer açıkladı... Öğretmenlere 'ev'inde yüzde 50 indirim!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni düzenleme yaptıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenevlerinden öğretmenler için yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakan Özer, bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında, öğretmenelrin kendilerine ilettiği talepleri değerlendirerek onların çalışma koşullarını iyileştirmek için adım atmaya devam ettiklerini söyledi.

Öğretmenlerin istekleri arasında bulunan öğretmenevlerinden diğer kamu personelinden daha yüksek bir indirimle faydalanmak isteklerini gündeme aldıklarını kaydeden Bakan Özer, " Bu yönde yeni bir adım attık. Düzenlemeye ilişkin yazıyı illerimize gönderdik. Bugünden itibaren öğretmenlerimiz, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimle konaklayabilecek" ifadelerini kullandı.