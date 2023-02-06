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Bakan Özer açıkladı... 10 ilde eğitime zorunlu ara!

GÜNDEM 06.02.2023, 12:23
Bakan Özer açıkladı... 10 ilde eğitime zorunlu ara!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki Valilik kriz merkezinde açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa ve Osmaniye'de 1'er okul yıkıldı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da il genelinde tüm okullar 2 hafta, depremden etkilenen diğer 6 ilde de eğitime 1 hafta ara verildi.ANKARA (İGFA) - Yaklaşık 10 ili etkileyen şiddetli bir deprem yaşandığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Malatya'da gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının devam ettiği bilgisini paylaşın Bakan Özer, "Şu ana kadar okullarımızdan hiçbir olumsuz haber almadık. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili bir yaralanma veya ölüm hadisesi gerçekleşmedi." dedi. Sadece Şanlıurfa ve Osmaniye'de birer köy okulunun yıkıldığını kaydeden Özer, Pozantı'da da bir pansiyonun hasar aldığı bilgisini verdi.

TÜM OKULLARIMIZDA ŞU AN İTİBARIYLA HERHANGİ BİR PROBLEM YOK

Kurtarma çalışmalarına ek olarak süreci sağlıklı bir şekilde yürütmek için vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamanın da çok kıymetli olduğunu belirten Özer, "Bu bağlamda bizim tüm öğretmenevlerimiz, uygulama otellerimiz, kapalı spor salonlarımız ve okullarımız on ilimizin tamamında vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Özellikle uygulama otellerimizde ve öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza sıcak yemek iletiliyor. Yine İçişleri Bakanlığımızla birlikte organize etmiş olduğumuz 81 ilimizdeki Millî Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimleri de bu 10 ilimize hareket etti." diye konuştu.
 
Deprem bölgesindeki illerde öğretmen, öğrenci ve idari personelle ilgili diğer illerde merakta olan akrabaları için MEBİM acil çağrı merkezi yani 444 0 632  numaralı kriz masası iletişim merkezi de tüm vatandaşlarımıza hizmetine vermeye başladığı kaydedildi.
  Eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da 2 hafta; Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te ara verildi.

Bakan Özer, bu kapsamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime iki hafta ara verileceğini, geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece eğitim öğretime bir hafta ara verileceğini söyledi.

Bakan Özer, gelişme durumuna göre, süreç içinde tekrar değerlendirerek uzatıp uzatmayacağımıza da karar verileceğini kaydetti.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerimizde yükseköğretime ilişkin bir basın açıklaması da YÖK Başkanı Erol Özvar'dan geldi.

Özvar, söz konusu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıkların sağlanacağını belirterek, "Bu illerdeki üniversitelerin Tıp Fakülteleri'nin 6. sınıfları ile Diş Hekimliği Fakülteleri'nin 5. sınıfları bu karar kapsamındadır. Bölge ve civar illerdeki üniversite hasranelerinin acil ve yoğun bakım birimleri vatandaşlarımızın hizmetine açık olup, kapasitelerinin arttırılmasıyla ilgili gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.

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