Bakan Özer açıkladı... 10 ilde eğitim 1 Mart'ta başlıyor
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacağını duyurarak, "Bir daha uzatma olmayacak. Sadece 10 ilimizde eğitime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretimle ilgil son değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Özer, 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacağını ve bir daha uzatma olmayacağını vurguladı.
1 Mart itibarıyla depremden etkilenen 10 ilde eğitime devam etme konusunda ilçe ve okul temelli kararlar alınacağını ifade eden Bakan Özer, "10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız" dedi.
https://twitter.com/prof_mahmutozer/status/1624728598631399425
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