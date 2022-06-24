Bakan Nebati'den Vali Gökmen Çiçek'e ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 4.Kültepe Ekonomi Zirvesine katılmak üzere geldiği Kayseri’de Vali Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, daha sonra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in makamına geçerek Kayseri’nin genel durumu ve kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bakan Nebati’nin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Çiçek ise kentte gerçekleştirilen yatırımlar ve destekler dolayısıyla Bakan Nebati’ye teşekkür ettiğini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin Valilik ziyaretine Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, İsmail Tamer, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcıları ve il protokolü de katıldı.