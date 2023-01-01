Bakan Nebati'den 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından 'Türkiye Yüzyılı' içerikli bir video paylaşımında bulundu.

Bakan Nebat, paylaşımında, "Aralık ayı boyunca yoğun bir mesai harcayarak ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarımızı sürdürdük. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/NureddinNebati/status/1609491638660874240