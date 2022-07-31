Bakan Muş Togg'un test sürüşünde

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Togg'un Gemlik tesisinden görüntülerin yanı sıra direksiyonuna geçerek gerçekleştirdiği test sürüşüne ilişkin videoyu da paylaştı.BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un merkezine yaptığı ziyarette, Togg ile test sürüşü gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Muş, "Yerli otomobilimiz TOGG'un deneme üretimlerinin yapıldığı Gemlik Tesisini ziyaret ettik. TOGG yöneticileri ile istişare toplantısı yaptık ve test sürüşü gerçekleştirdik. Türkiye'nin küresel otomotiv piyasasının önemli aktörleri arasında yer almasına sayılı günler var artık" mesajıyla paylaştı.

Bakan Muş, paylaşmında, Gemlik tesisinden görüntülerin yanı sıra direksiyona geçerek test sürüşünde bulunduğu kısa videoya da yer verdi.

https://twitter.com/mehmedmus/status/1553367606597488642