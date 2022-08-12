Bakan Muş'a Ahi Evran turu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi için kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a Kayseri’deki Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği Ahi Evran Müzesi’ni gezdirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’deki temasları kapsamında Bakan Muş’a, Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik Teşkilatı’nın beşiği Kayseri’deki Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği Ahi Evran Müzesi’ni gezdiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin firmalarını ziyaretinde de kendisine eşlik etti.

BÜYÜLEYEN MÜZEDE BAKAN’A VİDEOLU ANLATIM

Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş’u, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından modern müzecilik teknikleri ile restorasyonu gerçekleştirilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’ni gezdirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek sergi salonundan çıkıp modern müzeye dönüştürülen ve 12 farklı zanaatta yaklaşık 300 farklı eser sergilendiği Türkiye'nin ilk esnaf sanatkâr müzesi olan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi’ni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a gezdiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, müze içerisindeki videolu anlatım ile müzeyi tanıttı.

Bakan Muş ve Başkan Büyükkılıç beraberindeki heyet ile birlikte, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan’dan müze hakkında bilgiler aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi ile Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze Özendirme Yarışması’nda ‘El Sanatları ve Zanaat Müzeleri’ kategorisinde ödüle değer bulunmuştu.

BÜYÜKKILIÇ, FİRMA GEZİSİNDE BAKAN’A EŞLİK ETTİ

Ayrıca savunma sanayisinde yerli ve milli üretime destek olan Kayseri’nin firmalarından Kayseri İleri Malzemeler Sanayi ve Teknoloji A.Ş.’yi (KİM) ziyaretinde Bakan Muş’a eşlik eden Büyükkılıç, firmadaki ürünlerin tanıtımında bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

TİCARET ODASI’NIN İŞ DÜNYASI İLE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Başkan Büyükkılıç, Ticaret Bakanı Muş’un Kayseri temasları kapsamında, Kayseri Ticaret Odası’nda (KTO) iş ve ekonomi dünyası ile istişare toplantısına da katıldı.

Bakan Muş’a ziyaretler esnasında Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Hülya Nergis Atçı, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile iş insanları da eşlik etti.