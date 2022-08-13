Bakan Murat Kurum'a Gaziantep Hemşehrilik Beratı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Gazi şehre yapılan projelerde verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Hemşehrilik Beratı” verdi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Meclisi’nin Ağustos Ayı Dönem Toplantısı’nda alınan kararla fahri hemşehri ilan edilen Bakan Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursunda eğitim alan 3 bin öğrenciye bisiklet dağıtımı töreni sonrası, Hemşehrilik Beratı’nı Başkan Fatma Şahin’in elinden aldı.

Fahri Hemşehrilik unvanı için Başkan Şahin ve Gazianteplilere teşekkür eden Bakan Kurum şunları söyledi: “Ben de Gazi şehrin, Gaziantep’imizin, buradaki yiğit insanların, mert insanların hemşehrisi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Gaziantep ve Gaziantep’in çocukları, gençleri, kadınları için ben de bir hemşehriniz, bir kardeşiniz, bir evladınız olarak yapılacak tüm hizmetlerde Gaziantep’in yanında, emrinde olacağım. Buradaki tüm ekiple, Gazi şehir için birlikte ben de gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğim. Başkan Fatma Şahin’e, yine bu kararın alınmasında oy veren meclis üyelerimize, milletvekillerimize, valimize çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Fatma Şahin ise hemşehriliğin iyi günde, kötü günde, bir ve beraber olmak, kader birliği yapmak demek olduğunu söyledi. “Sevinçler paylaşınca artar, acılar paylaşınca azalır” diyen Başkan Şahin, şöyle konuştu: “İşte bugün çok yeni bir hemşehrimiz var. Dün Büyükşehir Meclisi’nde çok özel bir karar alındı. Bu kararla artık bir hemşehrimiz, özel hemşehrimiz olan bir bakanımız var. Murat Bakan'ımıza çok teşekkür ediyorum. Onunla hemşehri olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Allah kendinden, ailesinden ekibinden razı olsun diyorum.”