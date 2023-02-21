Bakan Kurum: Yol haritamız netleşiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çeşitli üniversite ve kurumlarda görev alan bilim insanlarıyla “Deprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması” konulu toplantı gerçekleştirdi. Bakan Kurum, "İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor!" dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Toplantıya TÜBİTAK, AFAD, Kandilli, MTA, Boğaziçi, ODTÜ, AÜ, İTÜ, Dokuz Eylül, Kocaeli, Gaziantep, Hacettepe ve Koç üniversitelerinden bilim insanları ile Bakanlık yetkilileri katılım sağladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bilim insanlarıyla yapılan istişarelerin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından hayatını kaybeden 41 bin 156 vatandaş için rahmet diledi.

“Deprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması” konulu toplantıda depremin durumunu, açmış olduğu hasarı ve bundan sonraki sürece ilişkin mevcut yerleşim alanları ve rezerv alanlarında yapılaşmaya dair tüm konuları ele aldıklarını ifade eden Bakan Kurum, “Şu an hali hazırda bini aşkın hocamızla sahada hasar, fay hatlarının durumu, sıvılaşma ve zemin problemlerine ilişkin tespitler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerini belirlediklerini ifade eden Bakan Kurum, "İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor!" dedi.