Bakan Kurum 'İlk' rakamları açıkladı... İlk Evim'e en çok başvuru İstanbul'dan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldığını ve en çok başvurunun İstanbul'dan geldiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin en önemli sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde e-devlet ve bankalar üzerinden müracaatların 31 Ekim itibariyle sona ermesi ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru rakamlarına yönelik paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından proje hakkında paylaşım yapan Bakan Kurum, "İlk Evim" projesine 1,5 ayda 8 milyon başvurunun yapıldığını anımsatarak, geçerli başvuru sayısını 5 milyon 135 bin 324 olarak açıkladı. Projemize en çok gençlerin ilgi gösterdiğini ifade eden Kurum, "2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum paylaşımında, "Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1587324647984488450